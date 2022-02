Conseil Communautaire Salle du conseil communautaire Les Cabannes Catégories d’évènement: Les Cabannes

Tarn

Conseil Communautaire Salle du conseil communautaire, 22 février 2022, Les Cabannes. Conseil Communautaire

Salle du conseil communautaire, le mardi 22 février à 18:00 Evénement de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse Salle du conseil communautaire 81170 Les Cabannes Les Cabannes Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:00:00 2022-02-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Cabannes, Tarn Autres Lieu Salle du conseil communautaire Adresse 81170 Les Cabannes Ville Les Cabannes lieuville Salle du conseil communautaire Les Cabannes Departement Tarn

Salle du conseil communautaire Les Cabannes Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-cabannes/

Conseil Communautaire Salle du conseil communautaire 2022-02-22 was last modified: by Conseil Communautaire Salle du conseil communautaire Salle du conseil communautaire 22 février 2022 Les Cabannes Salle du conseil communautaire Les Cabannes

Les Cabannes Tarn