Paris Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris Consécration de la Chapelle à Marie Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Consécration de la Chapelle à Marie Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, 8 décembre 2021, Paris. Consécration de la Chapelle à Marie

Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, le mercredi 8 décembre à 20:15

Nous vous convions à une grande veillée mariale qui se terminera par une procession aux flambeaux devant la grotte de Lourdes ! Après une neuvaine à l’Immaculée Conception, nous consacrerons la chapelle, tous ses paroissiens et toutes ses activités au Cœur Immaculé de Marie. Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement 20 Rue Cortambert, 75116 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:15:00 2021-12-08T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Adresse 20 Rue Cortambert, 75116 Paris Ville Paris lieuville Chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement Paris