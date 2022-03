Consécration à Marie Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Consécration à Marie Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 25 mars 2022, Vézelay. Consécration à Marie

Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le vendredi 25 mars à 18:00

### Vendredi 25 mars, 18h C’est à Vézelay, vendredi 25 mars, lors des vêpres à la Basilique, que monseigneur Giraud répondra à l’appel du pape François de s’unir à l’acte de Consécration de l’humanité, et notamment de la Russie et de l’Ukraine, au Coeur immaculé de Marie.

Entrée libre

en présence de monseigneur Giraud Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T18:00:00 2022-03-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Departement Yonne

Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/

Consécration à Marie Basilique Sainte-Marie-Madeleine 2022-03-25 was last modified: by Consécration à Marie Basilique Sainte-Marie-Madeleine Basilique Sainte-Marie-Madeleine 25 mars 2022 Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Vézelay

Vézelay Yonne