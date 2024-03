Cons’eau Maison des associations Orléans, lundi 29 janvier 2024.

Cons’eau L’eau de sa source à sa consommation. 29 janvier – 3 février Maison des associations Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T14:00:00+01:00 – 2024-01-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Cons’eau. L’eau et son environnement. Vous et votre distributeur d’eau. Rendez-vous conso « l’eau à la maison » mardi et vendredi à 14h30.

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Exposition – Eau – Consommation – Photos gratuit