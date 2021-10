Paris Centre Social Jaurès Petit Pantin île de France, Paris Conscientiser les discriminations par le je(u) Centre Social Jaurès Petit Pantin Paris Catégories d’évènement: île de France

Conscientiser les discriminations par le je(u) Centre Social Jaurès Petit Pantin, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 18h30 à 20h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations Avec la compagnie Improvidence, une soirée théatre d’improvisation sur des situations de discriminations avec des habitant·es. Spectacles -> Théâtre Centre Social Jaurès Petit Pantin 17-28 rue Petit Paris 75019

