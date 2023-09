Conscientiser les discriminations à travers jeux et lectures- Little Villette Little Villette Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conscientiser les discriminations à travers jeux et lectures- Little Villette Little Villette Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 14h30 à 18h30

.Public enfants. gratuit

Jeux pour enfants autour de l’égalité et des discriminations Jeux et lecture, pour mieux comprendre les stéréotypes, préjugés et discriminations, à destination des enfants de 5 à 10 ans. Little Villette 211 galerie de la villette-parc de la villette 75019 Paris Contact :

@littlevillette Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Little Villette Adresse 211 galerie de la villette-parc de la villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Little Villette Paris latitude longitude 48.8906761143134,2.39007935821196

Little Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/