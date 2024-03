CONSCIENCE de l’UNITE : Renaissance & Expansion Essence originelle Saint-Martin-la-Pallu, samedi 30 mars 2024.

CONSCIENCE de l’UNITE : Renaissance & Expansion Essence originelle Saint-Martin-la-Pallu 30 mars – 1 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-01 18:00

Un dépaysement bienveillant pour recevoir des soins et outils d’usage quotidien, afin d’améliorer votre mode de pensée positive et connecter une meilleure version de vous même de jour en jour ! 30 mars – 1 avril 1

http://www.essenceoriginelle.com

Immergez-vous 3 jours aux portes de votre mystère et repartez rayonnant.e avec des outils utiles au quotidien !

Prends le chemin qui te mène à Toi :

• Laissez vous guider vers la connaissance du potentiel de votre âme pour l’embrasser avec facilité et vibrer VOTRE Unité.

• Vous déconnecterez vos croyances limitantes et oserez manifester vos qualités cachées et légitimes !

• Vous entraînerez votre mental avec aisance, au dépassement de vos peurs, pour laisser le coeur, maître à bord.

• Chaque jour, vous recevrez des soins pour que votre fréquence vibratoire augmente et apprendrez une pratique de soin (pour vous et les autres) pour continuer votre élévation de conscience, de façon autonome.

Ce qui sera différent après :

Vous allégerez les mémoires inconscientes, portées par vos cellules, entravant votre capacité à oser Etre vous-même.

Vous reconnecterez confiance et capacité à vous affirmer, posant des intentions claires pour exprimer vos besoins fondamentaux.

Vous transformerez vos peurs en courage.

Vous nourrirez des actes justes et appropriés pour vous faire grandir.

Vous apprendrez 7 pratiques, dont la « transfusion énergétique » et la « flûte enchantée » pour développer votre conscience de l’Unité.

Vous testerez le pouvoir de l’intention.

Vous vivrez des moments d’exploration intérieure profonds.

« Tu es la seule personne qui détienne le pouvoir de changer ta Vie !! »

Sois le changement que tu veux vivre !

Essence originelle 8 Chatenais, Vendeuvre du Poitou, Saint Martin la Pallu, Vienne Vendeuvre-du-Poitou Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne