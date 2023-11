Journée nature – Grand-Vabre Conques-en-Rouergue, 2 décembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Journée nature avec pour thème le vin.

Dès 14h, diffusion de vidéos et échanges avec des producteurs locaux.

Dégustations gratuites. Restauration pour 13 € à partir de 19h30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Wine-themed nature day.

From 2pm, videos and discussions with local producers.

Free tastings. Catering for 13? from 7.30pm.

Día de la naturaleza en torno al vino.

A partir de las 14.00 horas, vídeos y debates con productores locales.

Degustaciones gratuitas. Catering para 13? a partir de las 19.30 h.

Naturtag mit dem Thema Wein.

Ab 14 Uhr: Ausstrahlung von Videos und Austausch mit lokalen Produzenten.

Kostenlose Verkostungen werden angeboten. Verpflegung für 13? ab 19:30 Uhr.

