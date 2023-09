Nuit et dîner dégustation en maison d’hôtes Conques-en-Rouergue, 19 octobre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Pour le Fascinant Week-End, venez vous ressourcer aux Grangettes, dans un lieu authentique et calme, en pleine nature.

Vous vous régalerez avec un dîner accords mets et vins du domaine du Verdus, avec un marcassin à la broche..

2023-10-19 fin : 2023-10-22 . 87 EUR.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



For the Fascinant Week-End, come and recharge your batteries at Les Grangettes, in an authentic, peaceful setting surrounded by nature.

You’ll enjoy a wine and food pairing dinner from the Domaine du Verdus, with marcassin on the spit.

Para el Fin de Semana Fascinante, venga a recargar las pilas a Les Grangettes, en un entorno auténtico y tranquilo rodeado de naturaleza.

Disfrutará de una cena maridaje del Domaine du Verdus, con marcassin al espetón.

Für das Fascinant Week-End können Sie sich in Les Grangettes an einem authentischen und ruhigen Ort inmitten der Natur erholen.

Freuen Sie sich auf ein Abendessen, bei dem Sie Speisen und Weine der Domaine du Verdus kombinieren und ein Wildschwein am Spieß genießen.

