Conférence « De la chimie des plantes et de leurs vertus : une cueillette le long du chemin de Saint-Jacques » par Pierre Laszlo le vendredi 22 septembre à 18h30 à l’auditorium de Conques.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Conference « On the chemistry of plants and their virtues: a gathering along the road to Santiago » by Pierre Laszlo on Friday, September 22 at 6:30 pm at the auditorium of Conques

Conferencia « De la chimie des plantes et de leurs vertus : une cueillette le long du chemin de Saint-Jacques » (De la química de las plantas y de sus virtudes: un encuentro a lo largo del Camino de Santiago) por Pierre Laszlo el viernes 22 de septiembre a las 18h30 en el auditorio de Conques

Vortrag « De la chimie des plantes et de leurs vertus: une cueillette le long du chemin de Saint-Jacques » von Pierre Laszlo am Freitag, den 22. September um 18.30 Uhr im Auditorium in Conques

