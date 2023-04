Conférence « La restauration de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au XIXe siècle : des hommes, un chantier » par Louis Causse et Pierre Lançon, 8 septembre 2023, Conques-en-Rouergue.

Conférence « La restauration de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au XIXe siècle : des hommes, un chantier » par Louis Causse et Pierre Lançon, le vendredi 8 septembre à 18h30 à l’auditorium de Conques.

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 . EUR.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Conference « The restoration of the abbey church of Sainte-Foy de Conques in the 19th century: men, a construction site » by Louis Causse and Pierre Lançon, Friday, September 8 at 6:30 pm at the auditorium of Conques

Conferencia « La restauration de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au XIXe siècle : des hommes, un chantier » por Louis Causse y Pierre Lançon, viernes 8 de septiembre a las 18.30 h en el auditorio de Conques

Vortrag « La restauration de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au XIXe siècle: des hommes, un chantier » von Louis Causse und Pierre Lançon am Freitag, den 8. September um 18:30 Uhr im Auditorium von Conques

