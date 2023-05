Exposition photo « Conques » Mairie de Conques, 26 juin 2023, Conques-en-Rouergue.

Exposition de photographies de Conques par Alain Delanneau, Dominique Loof et Vincent Prat.

2023-06-26 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Mairie de Conques

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Exhibition of photographs of Conques by Alain Delanneau, Dominique Loof and Vincent Prat

Exposición de fotografías de Conques por Alain Delanneau, Dominique Loof y Vincent Prat

Ausstellung von Fotografien aus Conques von Alain Delanneau, Dominique Loof und Vincent Prat

