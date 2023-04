Conférence « Servir la beauté des paysages par la sobriété du projet », 9 juin 2023, Conques-en-Rouergue.

Conférence « Servir la beauté des paysages par la sobriété du projet » par Alain Freytet le vendredi 9 juin à 18h30 à l’auditorium de Conques.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Conference « Serving the beauty of landscapes by the sobriety of the project » by Alain Freytet on Friday, June 9 at 6:30 pm at the auditorium of Conques

Conferencia « Al servicio de la belleza de los paisajes a través de la sobriedad del proyecto » por Alain Freytet el viernes 9 de junio a las 18h30 en el auditorio de Conques

Vortrag « Servir la beauté des paysages par la sobriété du projet » von Alain Freytet am Freitag, den 9. Juni um 18.30 Uhr im Auditorium von Conques

Mise à jour le 2023-04-14 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC