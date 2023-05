Foire annuelle Noailhac, 29 mai 2023, Conques-en-Rouergue.

Foire, vide grenier, vente de produits du terroir, possibilité de restauration avec entre autres dégustation du traditionnel chevreau à l’oseille..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Fair, garage sale, sale of local products, possibility of restoration with among others tasting of the traditional kid with sorrel.

Feria, venta de garaje, venta de productos locales, posibilidad de catering con, entre otras cosas, degustación del tradicional cabrito con acedera.

Jahrmarkt, Flohmarkt, Verkauf von regionalen Produkten, Verpflegungsmöglichkeiten, u. a. mit Verkostung des traditionellen Zickleins mit Sauerampfer.

Mise à jour le 2023-04-22 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC