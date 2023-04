AKA- Free voices of forest, 26 mai 2023, Conques-en-Rouergue.

« ÄKÄ – Free voices of forest » est un répertoire unique mêlant les polyphonies de la forêt équatoriale, les percussions corporelles, le langage imaginaire et la transe. On assiste à un joyeux mélange de sons, de vibrations et d’expressions vocales..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . 8 EUR.

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



« ÄKÄ – Free voices of forest » is a unique repertoire mixing the polyphonies of the equatorial forest, body percussion, imaginary language and trance. We witness a joyful mix of sounds, vibrations and vocal expressions.

« ÄKÄ – Voces libres del bosque » es un repertorio único de polifonías del bosque ecuatorial, percusión corporal, lenguaje imaginario y trance. Es una alegre mezcla de sonidos, vibraciones y expresiones vocales.

« ÄKÄ – Free voices of forest » ist ein einzigartiges Repertoire, das die Polyphonie des äquatorialen Regenwaldes, Bodypercussion, Phantasiesprache und Trance miteinander verbindet. Man wird Zeuge einer fröhlichen Mischung aus Klängen, Vibrationen und stimmlichen Ausdrucksformen.

Mise à jour le 2023-04-07 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC