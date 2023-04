Lâchers de truites – Rivière Dourdou de Conques au Moulin de Sanhes, 27 avril 2023, Conques-en-Rouergue.

Profitez des lâchers de truites sur la rivière Dourdou de Conques au Moulin de Sanhes.

2023-04-27 à ; fin : 2023-05-01 . .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Enjoy the trout releases on the river Dourdou from Conques to the Moulin de Sanhes

Disfrute de las sueltas de truchas en el río Dourdou desde Conques hasta el Moulin de Sanhes

Genießen Sie die Freilassung von Forellen auf dem Fluss Dourdou von Conques bis zur Moulin de Sanhes

Mise à jour le 2023-03-17 par Fédération de pêche de l’Aveyron