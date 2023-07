Concert Les itinérantes Conques Conques-en-Rouergue, 12 août 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Concert Les Itinérantes, Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte et Elodie Pont, le samedi 12 août à 21h30 à l’Abbatiale Sainte-Foy de Conques dans le cadre du Festival Les Rencontres musicales de Conques..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . 25 EUR.

Conques parvis de l’église

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Concert by Les Itinérantes, Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte and Elodie Pont, Saturday August 12 at 9:30pm at the Abbatiale Sainte-Foy de Conques as part of the Festival Les Rencontres musicales de Conques.

Concierto de Les Itinérantes, Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte y Elodie Pont, el sábado 12 de agosto a las 21.30 h en la Abadía Sainte-Foy de Conques, en el marco del Festival Les Rencontres musicales de Conques.

Konzert Les Itinérantes, Manon Cousin, Pauline Langlois de Swarte und Elodie Pont, am Samstag, den 12. August um 21.30 Uhr in der Abteikirche Sainte-Foy in Conques im Rahmen des Festivals Les Rencontres musicales de Conques.

