Soirée hommage à Pierre Soulages Conques Conques-en-Rouergue, 11 août 2023, Conques-en-Rouergue.

Conques-en-Rouergue,Aveyron

Conférence de Benoit Decron à 18h30 à l’Auditorium du Centre Européen et concert de Joce Mienniel à 21h30 le vendredi 11 août à l’Abbatiale Sainte-Foy de Conques dans le cadre du Festival Les Rencontres musicales de Conques..

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Conques

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie



Lecture by Benoit Decron at 6:30 pm at the Centre Européen Auditorium and concert by Joce Mienniel at 9:30 pm on Friday August 11 at the Abbatiale Sainte-Foy de Conques as part of the Festival Les Rencontres musicales de Conques.

Conferencia de Benoit Decron a las 18.30 h en el Auditorio del Centre Européen y concierto de Joce Mienniel a las 21.30 h el viernes 11 de agosto en la Abadía Sainte-Foy de Conques, en el marco del Festival Les Rencontres musicales de Conques.

Vortrag von Benoit Decron um 18:30 Uhr im Auditorium des Centre Européen und Konzert von Joce Mienniel um 21:30 Uhr am Freitag, den 11. August in der Abteikirche Sainte-Foy in Conques im Rahmen des Festivals Les Rencontres musicales de Conques.

