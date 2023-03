Vallon de Conques Marcillac : l’artisanat d’art sublime votre quotidien ! Conques, 31 mars 2023, Conques.

Vallon de Conques Marcillac : l’artisanat d’art sublime votre quotidien ! 31 mars – 2 avril Conques

Un collectif d’artisans d’art du territoire Conques-Marcillac s’expose dans la salle de la mairie au cœur du site médiéval de Conques, labellisé Ville et Métiers d’art, vendredi 31 mars, samedi 1er avril et dimanche 2 avril.

Poteries, sculptures céramiques, gravures, sculptures papier, bijouterie, créations bois chantourné…

Au-delà de l’exposition de leur travail, 5 d’entre eux proposeront des ateliers:

– Atelier découverte de la poterie, pour adultes et ados

– Atelier découverte de la poterie, pour enfants à partir de 6 ans

– Atelier découverte de la gravure, pour adultes et ados

– Atelier découverte de la gravure, pour enfants à partir de 6 ans

– Atelier création papier, pour adultes et ados

– Atelier création papier, pour enfants à partir de 6 ans

C’est en partageant leur savoir-faire avec un public varié qu’ils souhaitent démontrer que l’art sublime le quotidien !

Ce collectif est composé :

Atelier-poterie@A.Causse-OTCM