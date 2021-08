Conquérir la paix : des Lumières à l’Union européenne Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche, 15 septembre 2021, Orléans.

Conquérir la paix : des Lumières à l’Union européenne

Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche, le mercredi 15 septembre à 18:30

L’Europe n’a guère connu de longs moments de paix dans son histoire. Dans cette conférence grand public, basée sur son dernier livre Conquering Peace : From the Enlightenment to the European Union (Harvard University Press, 2021), Stella Ghervas exposera comment, depuis le XVIIIe siècle, des penseurs européens en quête de paix durable en arrivèrent à forger l’idée de l’unification européenne. En combinant les histoires intellectuelle, politique et juridique, Stella Ghervas évoquera les œuvres de philosophes comme l’Abbé de Saint-Pierre, Rousseau ou encore Kant, ainsi que des hommes d’État comme le Tsar Alexandre Ier, Woodrow Wilson, Winston Churchill, Robert Schuman et Mikhaïl Gorbatchev. « Plus jamais la guerre! »: cinq conflits majeurs, depuis 1700, ont été l’occasion pour repenser la paix en Europe et faire émerger des projets visionnaires : la guerre de succession d’Espagne, les Guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Chacune des périodes d’après-guerre a en effet généré son « esprit » de paix partagé par des monarques ou des leaders politiques, des diplomates et des citoyens. Ces ingénieurs de la paix ont progressivement construit des mécanismes et des institutions ayant pour but de prévenir de nouvelles guerres. Il est ainsi possible de déceler un fil rouge qui relie les idéaux des Lumières aux institutions de l’Union européenne en passant par le concert européen du XIXe siècle. La conférence illustrera comment la paix (en tant que valeur) a façonné l’idée d’une Europe unie, bien avant la création de l’actuelle Union européenne, et même avant l’époque des États-nations. Aujourd’hui l’UE est largement critiquée, à la fois pour son déficit démocratique et comme obstacle aux souverainetés nationales. Pourtant, d’un point de vue de la longue histoire du maintien de la paix, cette Société d’États européens apparaît sous un angle bien différent : comme une étape, ni la première ni nécessairement la dernière, dans la quête séculaire d’un monde moins violent.

Entrée libre et gratuite

Conférence grand public, entrée libre et gratuite

Hôtel Dupanloup – Centre international universitaire pour la recherche rue Dupanloup, Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:30:00 2021-09-15T19:30:00