CONOURS LAND ART EN LIGNE Béziers, 1 juin 2022, Béziers.

CONOURS LAND ART EN LIGNE Béziers

2022-06-01 – 2022-06-25

Béziers Hérault Béziers

Participez au concours Land Art en ligne en vous inspirant des créations végétales de l’artiste Hugo Mairelle. Avec des brindilles, des feuilles, des fleurs,des graines ou encore des baies, réalisez votre petite bête à six pattes en disposant ces éléments naturels sur une feuille de papier blanc. Prenez le tout en photo et et faites-la parvenir à la MAM qui diffusera sur ses réseaux sociaux les photos des participants. Celle qui sera la plus aimée permettra de récompenser son auteur(e).

L’envoi des photos doit se faire entre le 1er et le 25 juin, le vote en ligne du 16 au 23 juin et le vainqueur sera élu le 25 juin.

Plus d’informations sur le site internet de la MAM.

Participez au concours Land Art en ligne en vous inspirant des créations végétales de l’artiste Hugo Mairelle. Avec des brindilles, des feuilles, des fleurs,des graines ou encore des baies, réalisez votre petite bête à six pattes en disposant ces éléments naturels sur une feuille de papier blanc. Plus d’informations sur le site de la MAM.

+33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/

Participez au concours Land Art en ligne en vous inspirant des créations végétales de l’artiste Hugo Mairelle. Avec des brindilles, des feuilles, des fleurs,des graines ou encore des baies, réalisez votre petite bête à six pattes en disposant ces éléments naturels sur une feuille de papier blanc. Prenez le tout en photo et et faites-la parvenir à la MAM qui diffusera sur ses réseaux sociaux les photos des participants. Celle qui sera la plus aimée permettra de récompenser son auteur(e).

L’envoi des photos doit se faire entre le 1er et le 25 juin, le vote en ligne du 16 au 23 juin et le vainqueur sera élu le 25 juin.

Plus d’informations sur le site internet de la MAM.

MAM

Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-02 par