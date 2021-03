Conor McGinty Irish Music Magazine | Dublin, 17 mars 2021-17 mars 2021, Sandyford.

Conor McGinty

Irish Music Magazine | Dublin, le mercredi 17 mars à 13:00

**Conor McGinty** est un chanteur / compositeur de 26 ans originaire de Derry City dans le nord de l’Irlande. Conor se produit professionnellement depuis 8 ans et est apparu dans The X Factor UK et dans de nombreuses émissions de télévision et de radio en Irlande, notamment UTV Life avec Pamela Ballantine et The BBC Stephen Nolan Show.

Connectez-vous sur [[https://www.facebook.com/ConorMcGintyMusic](https://www.facebook.com/ConorMcGintyMusic)](https://www.facebook.com/ConorMcGintyMusic) _(avec ou sans compte Facebook)_ et laissez la musique célébrer la Saint-Patrick.

Soutenez les artistes en faisant un don PayPal à leur concert : [[https://bit.ly/3oTomLq](https://bit.ly/3oTomLq)](https://bit.ly/3oTomLq)

Gratuit

Évènement en ligne – St Patrick’s Day at Home

Irish Music Magazine | Dublin 4 Burton Hall Rd, Sandyford, Dublin, Irlande Sandyford Dundrum-Balally ED



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T13:00:00 2021-03-17T15:00:00