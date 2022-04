CONNIVENCES Aniane, 31 mars 2022, Aniane.

CONNIVENCES Aniane

2022-03-31 15:00:00 – 2022-03-31 18:30:00

Aniane Hérault

Venez à la rencontre de deux artistes Maryem. B. et Pasa.

Elles ont un riche parcours artistique ou chacune affiche son style et son talent. Il est difficile de laisser un autre artiste modifier son œuvre. Pourtant grâce à une confiance et une belle connivence, vous pourrez découvrir six œuvres réalisées en commun : le talent puissance 2.

+33 4 67 57 01 40

Aniane

dernière mise à jour : 2022-04-16 par