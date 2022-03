CONNEXIONS FESTIVAL : I LOVE HIP-HOP AVEC PUMPKIN ET VIN’S DA CUERO Le Mans, 2 avril 2022, Le Mans.

CONNEXIONS FESTIVAL : I LOVE HIP-HOP AVEC PUMPKIN ET VIN’S DA CUERO L’Alambik! / Mjc Ronceray Boulevard de la Frenellerie Le Mans

2022-04-02 – 2022-04-02 L’Alambik! / Mjc Ronceray Boulevard de la Frenellerie

Le Mans Sarthe

Au programme :

14h-16h : Meet Your Beatmaker ! I

Partant du constat que beaucoup de rappeurs.ses commencaient en travaillant sur des instrus achetées sur Youtube et qu’il était parfois compliqué pour les beatmakers de l’ombre de trouver des MC’s. L’occasion semblait toute trouvée pour inviter ces artistes à se rencontrer et découvrir les productions de chacun, chacune. Un espace sera dédié à l’écoute de chacun, et le beatmaker./rappeur Susanoô nous fera le plaisir d’animer une session d’écoute pour décortiquer deux de ses dernières productions ! Si vous voulez présenter vos talents de beatmaker prenez contact avec notre chargé d’accompagnement nicolas.bongrand@superforma.fr. Cette journée est ouverte à tous.

16h-17h30 : Open Mic’ de l’Alambik !

Chaque label, studio d’enregistrement, collectif, ou structure d’accompagnement sera invitée à présenter entre 2/3 artistes pour qu’ils viennent défendre leur musique sur scène. Ont déjà répondu à l’appel : 33 Tours, Circulaires, Good Vibes, La Couveuse, Studio Mada, et d’autres encore à venir ! Pour participer à l’Open Mic : contactez nicolas.bongrand@superforma.fr

18h-19h : concert de Pumpkin & Vin’s Da Cuero

Cette après-midi à la MJC Ronceray est pensée comme un bouillon de culture Hip-Hop. Les plus jeunes comme les plus expérimenté.e.s pourront s’y rencontrer et croiser leurs regards, partager leur amour pour cet univers en perpétuelle évolution.

