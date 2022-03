CONNEXIONS FESTIVAL AVEC POUPIE Le Mans, 2 avril 2022, Le Mans.

CONNEXIONS FESTIVAL AVEC POUPIE LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02 23:30:00 LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

14 EUR Dans le cadre de Connexions Festival, Superforma et la MJC Ronceray proposent Poupie.

23 ans, Poupie ne tient pas en place. Géographiquement, musicalement ainsi qu’artistiquement. Enfant, cette lyonnaise de naissance déménage de ville en ville (18 !) et change même de pays. Elle parle l’anglais, l’espagnol, le français, langue dans lesquelles elle écrit et compose, en arpentant les rives de la trap, du reggae et de la pop.

CONNEXIONS FESTIVAL AVEC POUPIE

https://superforma.fr/agenda/poupie

Dans le cadre de Connexions Festival, Superforma et la MJC Ronceray proposent Poupie.

23 ans, Poupie ne tient pas en place. Géographiquement, musicalement ainsi qu’artistiquement. Enfant, cette lyonnaise de naissance déménage de ville en ville (18 !) et change même de pays. Elle parle l’anglais, l’espagnol, le français, langue dans lesquelles elle écrit et compose, en arpentant les rives de la trap, du reggae et de la pop.

LES SAULNIERES 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-18 par