CONNEXIONS FESTIVAL #14 Le Mans, 1 avril 2022, Le Mans.

CONNEXIONS FESTIVAL #14 Le Mans

2022-04-01 14:00:00 – 2022-04-09

Le Mans Sarthe

Le festival dédié aux Cultures Urbaines proposé par Superforma et la MJC Ronceray est de retour du 1er au 9 avril au Mans et à Allonnes !

Cette quatorzième édition démarrera avec « I LOVE HIP-HOP » à la MJC Ronceray, temps fort historique de l’évènement, avec une journée réservée aux collégien.ne.s bénéficiant de parcours hip-hop (Rap à Costa Gavras, Breakdance à Joséphine Baker et Graff au Sacré Cœur) le 1er avril, où les élèves seront invité.e.s à présenter le fruit d’une année d’ateliers sur scène. Et une après-midi ouverte à tou.te.s le lendemain, avec des expos, rencontres, échanges : l’occasion pour les plus jeunes comme les plus expérimenté.e.s de s’y rencontrer et croiser leurs regards, partager leur amour pour cet univers en perpétuelle évolution. Les deux journées seront clôturées par des concerts gratuits du duo nantais PUMPKIN ET VIN’S DA CUERO.

Autre rendez-vous incontournable de CNX : le LO SPRING BREAK, un battle de Breakdance professionnel avec des équipes venant de tous horizons : Italie, Belgique, Espagne, Allemagne et France. Venez voir les danseurs s’affronter dans l’ambiance des Battles Hip-hop, et tout ça dans la joie et la bonne humeur !

Connexions Festival proposera cette année plusieurs rendez-vous à destination des projets et initiatives locaux. Le 2 avril, à l’occasion de I love Hip-Hop, nous invitons les artistes à se rencontrer lors du rendez-vous « MEET YOUR BEATMAKER » suivi d’un OPEN MIC’ sur la scène de l’Alambik ! Le 6 avril, nous proposons une table ronde à la Médiathèque Sud sur le management et la structuration des projets rap.

Côté lives, arpentez les rives de la trap, du reggae et de la pop avec POUPIE ; retrouvez DAVODKA avec ses morceaux techniques de découpage ou il laisse libre court à sa science de la punchline et sa technique incomparable du flow ; WUU JIA & ANA ASIF tout jeune duo de rappeuses né lors d’un festival en Sarthe ; AUSGANG le nouveau projet rap/rock de Casey ; TRACY DE SA, féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, elle pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s ; DRACHE, le rappeur manceau nous plongera dans son univers sombre accompagné de deux instrumentistes ; LUJIPEKA, fraîchement émancipé du collectif rennais à succès Columbine et ICHON, révélation hybride du paysage musical français.

Nous mettons en place un pass à 25€ vous offrant l’accès à l’ensemble des évènements proposés dans le cadre du festival !

