Connexion nature et rando danse Au coin des scieurs Tursac, dimanche 14 avril 2024.

Connexion nature et rando danse Au coin des scieurs Tursac Dordogne

L’association les Pasquiers vous propose une journée connexion nature avec rando et danse. Pour toute la famille et à tout âge venez profiter d’une sortie nature. 21€ par personne (tarif dégressif à partir de 3). Inscription obligatoire

L’association les Pasquiers vous propose une journée connexion nature avec rando et danse. Pour toute la famille et à tout âge venez profiter d’une sortie nature. 21€ par personne (tarif dégressif à partir de 3). Inscription obligatoire 21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Au coin des scieurs 261 Chem. de la Grave

Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine associationlespasquiers@gmail.com

L’événement Connexion nature et rando danse Tursac a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère