La Source – Cinéma Gérard Philipe, le jeudi 24 février à 20:00

Il aura fallu un confinement pour que Jean-Marc Chotteau se plonge, tête baissée, dans la lecture des quelques trois cents Contes et Nouvelles de Maupassant… Il évoque ce qui fut un rendez-vous journalier, comme ayant été une respiration, un voyage, à un moment où une inexorable épidémie nous inventait sans cesse de nouvelles frontières. C’était devenu, il en fait l’aveu, une dévorante addiction, « une de celles, écrit-il, qui soignent et vous font vous retrouver, vous et la vie ». Dans cette période triste de confinement où les acteurs se trouvaient séparés de leur public, Jean-Marc Chotteau avait proposé, comme pour garder le contact, des rendez-vous sur YouTube, dans des connexions en direct où il donnait à entendre un choix des meilleurs et plus captivants contes de Maupassant. Le succès fut tel qu’une fois les interdictions sanitaires levées, il n’eut qu’une envie : celle de retrouver cette connexion, mais, cette fois de façon vivante, pour partager sur une scène, dans des lectures-spectacles, ses formidables histoires avec des spectateurs. Sur la scène de La Source, Jean-Marc Chotteau mettra au service de cette œuvre immense son talent de conteur et, dans la simplicité d’une mise en scène agréablement ponctuée de quelques notes musicales contemporaines à Maupassant, il nous fera voyager des champs à la ville, des bocages normands aux salons parisiens, avec des histoires colorées et pittoresques, inspirées de la vie des gens, des paysans, des fonctionnaires, des grands bourgeois… Souvent des faits divers, mais qui rejoignent l’universel. Et qui nous touchent au plus profond car c’est la nature humaine dans son infinie diversité qui défile devant nous, oscillant sans cesse entre comédie et tragédie, avec la distance salvatrice d’un humour noir féroce et libérateur.

Tarif unique 8€

Jean-Marc Chotteau dit Maupassant

La Source – Cinéma Gérard Philipe 293 rue de Lille 59223 Roncq Roncq Nord



