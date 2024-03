Connexion Emploi Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 5 avril 2024.

Connexion Emploi Cet atelier permettra aux jeunes à la recherche d’un emploi de découvrir les aides et les ressources pour s’insérer rapidement sur le marché du travail. 5 – 25 avril Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T10:00:00+02:00 – 2024-04-05T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Vous avez moins de 26 ans, sans formation, ni emploi depuis plusieurs mois et n’avez pas de projet professionnel défini ? Le contrat d’engagement Jeune (CEJ) est fait pour vous !

C’est un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 12 mois* en fonction de votre situation, pour vous aider à définir votre projet professionnel et à trouver un emploi.

Quand vous signez votre contrat, vous bénéficiez de :

Un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui vous suit tout au long de votre parcours et jusqu’à ce vous décrochiez un emploi durable,

Un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d’activités,

Une allocation pouvant aller jusqu’à 528 euros par mois en fonction de vos ressources et à condition que vous respectiez vos engagements

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/