visite guidée de l'ancienne manufacture de la maison Prunier Connerré

visite guidée de l'ancienne manufacture de la maison Prunier 16 et 17 septembre Connerré « Visite-découverte de l'ancienne usine de la Maison Prunier.

La Maison Prunier ouvre les portes de son ancienne manufacture située au pied de l’eglise de Connerré, berceau des rillettes Sarthoise.

Fondée en 1931, cette entreprise familiale participe depuis bientôt un siècle à l’essor du produit phare de la gastronomie sarthoise : les rillettes.

Retrouvez nos retraités qui vous témoignerons du savoir faire et anecdoctes de l’époque à travers différentes générations.

À l’issue de cette visite, une dégustation de nos produits vous sera proposée.

Connerré Connerré église Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00
2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00
Connerré Adresse Connerré église Ville Connerré Sarthe
latitude longitude 48.059938;0.492808

