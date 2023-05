Connection 3 à la Scène du Canal La Scène du Canal, 25 mai 2023, Paris.

Le jeudi 25 mai 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif réduit : 12 EUR Plein tarif : 15 EUR

Connection 3, trio de jazz, à venir découvrir à la Scène du Canal pour un retour aux sources de l’improvisation jazz.

Ce trio multi-instrumentiste est composé de Ivan Marovic à la guitare et au piano, Tin Dzaferovic ainsi que Slaven Ljujic, leader et batteur du groupe.

Les styles sont variés et vont du be bop à l’americana en passant par le heavy backbeat. Leurs compositions ont tendance à posséder un mojo très puissant qui connecte le public avec le trio.

Leur devise, « No boundaries » (sans frontières et sans limites) leur donne la liberté de toujours composer de nouveaux morceaux, de spectacle en spectacle. Jouer avec la musique et créer quelque chose à partir de rien, directement sur place, permet à leur performance de repousser les limites.

Chaque fois qu’ils se produisent, ces artistes tentent d’élever leur expression et leur son à un niveau supérieur en utilisant la méthode de la composition spontanée, en ressentant l’énergie des autres et en utilisant l’imagination comme principal moteur.

En partenariat avec Couleurs Jazz.

La Scène du Canal 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/connection-3-%C3%A0-la-sc%C3%A8ne-du-canal https://fb.me/e/2NTo2IvL5 https://fb.me/e/2NTo2IvL5 https://www.helloasso.com/associations/crl10/evenements/connection-3

DR CONNECTION 3 à la Scène du Canal