Dans cette présentation, les intervenant-e-s partagent leurs expériences d’accès aux objets conservés dans les musées qui inspirent la création de nouvelles œuvres d’art. En abordant la complexité des cultures aborigènes du sud-est de l’Australie, ils expliquent comment les arbres sont utilisés en tant que matière de création, mais également comme système de relation entre les peuples et leurs territoires. Cette conférence encourage de nouvelles façons de penser la restitution de la culture matérielle dans les communautés d’origine et au rôle futur des musées. **Intervenant-e-s :** N’Arweet Professeur Carolyn Briggs AM, aînée Boonwurrung et Elder in Research à l’Université RMIT, Melbourne, Australie. Professeur Brian Martin, Bundjalung, Muruwari et Kamilaroi, directeur du laboratoire de recherche autochtone Wominjeka Djeembana à l’Université Monash, Melbourne, Australie et artiste. Kimberley Moulton, Yorta Yorta, doctorante en pratique curatoriale à l’Université Monash, Melbourne, Australie et conservatrice principale des collections aborigènes du sud-est aux Museums Victoria, Melbourne, Australie. **Modératrice** : Roberta Colombo Dougoud, conservatrice de la collection Océanie du MEG **Cet événement ce tient exclusivement en anglais**

Conférence avec Carolyn Briggs, Brian Martin et Kimberley Moulton. Auditorium. Le mardi 3 mai 2022 à 12h30. EN ANGLAIS. MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

