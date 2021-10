CONNECT’IN LORIENT Palais des Congrès de Lorient, 16 novembre 2021, Lorient.

### Comment le numérique impacte la formation, l’éducation et le recrutement ? ### Consultez le programme et inscrivez-vous à #Connectin21 ! **Mardi 16 novembre 2021, à partir de 15h00 (accueil du public à partir de 14h30) Palais des Congrès de Lorient** En 2021, c’est le grand retour de Connect’in Lorient en présentiel, une bonne nouvelle pour les dirigeant·e·s qui sont en attente de pouvoir à nouveau se réunir et échanger ! **TABLE RONDE – ATELIERS – CONFÉRENCE – SOIRÉE RÉSEAUX** Nous retrouvons l’ADN de Connect’in Lorient, et les fondamentaux qui font le succès de cet événement : * Prendre de la hauteur via **une table ronde** et une **conférence prospective** qui nous interroge sur l’impact du numérique dans les entreprises. **Yannig Raffenel**, Co-Président d’EdTech France et expert en digital learning, et **Claire de Wailly**, déléguée générale EdTech Grand Ouest interviendront sur les thèmes du **numérique, de la formation et du recrutement.** * Renforcer ses compétences et intégrer de nouveaux outils et des solutions digitales dans son activité, grâce aux **Ateliers** animés par des professionnels du numérique. **#DigitalLearning #Stratégiedemarque #Relancedactivité #EdTechTour** * Découvrir la richesse des **réseaux professionnels** et clubs d’entreprises présents dans le Morbihan et aller à la rencontre de leurs représentants pendant la **Soirée réseaux du Morbihan**. **Connect’in Lorient accueillera également le Ed Tech Tour Grand Ouest !** Connect’in Lorient est un événement 100% gratuit proposé par Lorient Technopole et CCI du Morbihan. ### PROGRAMME Accueil du public à partir de 14h30. **TABLE RONDE** 15h00 – 15h45 – Table ronde animée par **Emilie Houdou.** **#Enjeux : Les stratégies mises en place par les entreprises pour former et recruter de nouveaux talents** **ATELIERS** **#DigitalLearning #Stratégiedemarque #Relanced’activité #EdTechTour** [Session 1] 16h00 – 16h45 : 3 ateliers au choix * #Gaming | Révélez vos talents grâce au jeu vidéo : Identifiez, développez et valorisez les soft skills. * #E-Learning | Utiliser le digital learning : principe, avantage et limite ? * #Relance d’activité | Retrouver une capacité d’investissement grâce à son bilan – par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire [Session 2] 17h00 – 17h45 : 2 ateliers au choix * #Partage de connaissance | Transmission et partage de savoir en entreprise pour le développement des compétences * #On Boarding | La nouvelle donne du recrutement : faire venir et garder ses collaborateurs [Session 3] 18h00 – 18h45 : 4 ateliers au choix * #VR | La réalité virtuelle, nouveau Graal de la formation en entreprise ? * #Vidéo | Construire et valoriser sa marque employeur avec la vidéo. * #Stratégie de marque | Cultiver et décliner son identité dans le temps – par Azimut * #Relance d’activité | Retrouver une capacité d’investissement grâce à son bilan – par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et aussi : 17h30-18h15 – Atelier EDTech Tour Grand Ouest **#EdTech Tour : inspiration pour vos formations numériques avec les acteurs locaux du digital learning**. Animé par Claire de Wailly, déléguée générale d’EDTech Grand Ouest **CONFÉRENCE** 19h00 – 19h45 – **Comment le numérique impacte la formation, l’éducation et le recrutement ?** Par Yannig Raffenel, co-président EdTech France et Claire de Wailly, déléguée générale EdTech Grand Ouest. **SOIRÉE DES RÉSEAUX** 20h00 – 22h00 : Soirée des réseaux du Morbihan

