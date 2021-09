Lyon Hôtel Dieu de Lyon - Cité de la Gastronomie Métropole de Lyon Connect’ ton Commerce Hôtel Dieu de Lyon – Cité de la Gastronomie Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Hôtel Dieu de Lyon – Cité de la Gastronomie, le lundi 11 octobre à 09:00

La CCI, l’ENE et la CMA du Rhône vous donnent rendez-vous pour la 4ème édition de Connect’ ton Commerce, l’événement du partage d’expériences digitales dans les commerces de proximité. Ce rendez-vous est dédié aux artisans et commerçants du bassin lyonnais. Une excellente occasion d’échanger avec des commerçants qui ont misé sur le numérique pour se développer. La matinée sera découpée en trois temps : * Une conférence-table ronde « Faire du numérique un atout gagnant même en temps de crise » * Des échanges en petit comité avec 8 commerçants témoins sur l’ensemble des sujets qui concernent les commerçants : vente en ligne, visibilité locale, animation de réseaux sociaux, développement de nouveaux services… * Un cocktail networking

Hôtel Dieu de Lyon – Cité de la Gastronomie 1 Pl. de l'Hôpital, 69002 Lyon

