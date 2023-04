Afterwork | Vignoble Les Verdots Les Verdots Conne-de-Labarde Catégories d’Évènement: Conne-de-Labarde

Afterwork | Vignoble Les Verdots Les Verdots, 1 juin 2023, Conne-de-Labarde. Afterwork du jeudi : sur réservation , à partir de 17h. Un espace guinguette vous attend avec des planches du terroir..

Les Verdots Vignoble des Verdots

Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Thursday afterwork : on reservation, from 5pm. A « guinguette » space awaits you with local dishes. Jueves afterwork: previa reserva, a partir de las 17.00 horas. Un espacio « guinguette » le espera con platos locales. Afterwork am Donnerstag: nach Voranmeldung , ab 17 Uhr. Ein Guinguette-Bereich erwartet Sie mit Brettern aus der Region. Mise à jour le 2023-02-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

