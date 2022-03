Connaître la forêt pour l’apprécier Loury Loury Catégories d’évènement: Loiret

Connaître la forêt pour l'apprécier Loury, 20 mars 2022, Loury.

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 12:00:00

Loury Loiret Loury Au cours d’une balade d’environ deux heures en forêt d’Orléans, sous la conduite de l’animateur du musée, les participants aborderont les thèmes suivants : – Savoir profiter de la forêt en sécurité et ne pas dégrader le biotope – Comprendre le rôle de la forêt dans notre vie – Percevoir la vie des arbres en forêt – Découvrir l’exploitation forestière son intérêt et ses contraintes, dans le cadre du développement durable – Appréhender la richesse de la biodiversité forestière et ses apports Dans le cadre de l’opération des journées internationales de la forêt, nous organisons deux balades commentées afin de mettre en valeur la forêt d’Orléans, d’en comprendre le fonctionnement et de connaître les règles qui s’y imposent. Balades gratuites d’environ deux heures (tout public) musee.loury@sfr.fr +33 6 80 90 11 70 https://www.xn--muse-loury-d7a.com/ Au cours d’une balade d’environ deux heures en forêt d’Orléans, sous la conduite de l’animateur du musée, les participants aborderont les thèmes suivants : – Savoir profiter de la forêt en sécurité et ne pas dégrader le biotope – Comprendre le rôle de la forêt dans notre vie – Percevoir la vie des arbres en forêt – Découvrir l’exploitation forestière son intérêt et ses contraintes, dans le cadre du développement durable – Appréhender la richesse de la biodiversité forestière et ses apports Lourymage

