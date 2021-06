Ramonville-Saint-Agne Ferme de Cinquante Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Connaître et protéger la biodiversité Ferme de Cinquante Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Aujourd’hui, l’association sème des fleurs locales – souvent devenues rares – pour offrir une nourriture idéale aux insectes pollinisateurs. Plusieurs parcelles ont été semées, au niveau de la zone de la Maison de l’économie Solidaire, cela a même permis de découvrir une biodiversité riche. Le public est convié au semis, à l’observation des fleurs et des insectes pollinisateurs et en fin d’été à la récolte des graines. ### Prochain rendez-vous **06 juin Parc de cinquante | 15 h** Découverte ludique de la biodiversité Sur inscription Depuis plus de 15 ans, l’association Dire sensibilise lapopulation à l’environnement et propose des actionsconcrètes pour protéger la biodiversité. Ferme de Cinquante Parc de Cinquante chemin de Manges-Pommes Ramonville saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

