Connaissez-vous… la vie du hérisson ? 3 La Croix du Guernet Camoel, mardi 23 avril 2024.

Connaissez-vous… la vie du hérisson ? Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », partons sur les pas d'un animal pas si commun, le hérisson d'Europe. Que mange-t-il ? Où dort-il ? Peut-il vivre en ville ? Quelles sont … Mardi 23 avril, 14h00 3 La Croix du Guernet

Début : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Dans le cadre du Contrat Nature « Continuités écologiques », partons sur les pas d’un animal pas si commun, le hérisson d’Europe. Que mange-t-il ? Où dort-il ? Peut-il vivre en ville ? Quelles sont les menaces qui pèsent sur lui ? Venez en apprendre davantage sur ses habitudes, son alimentation et les défis auxquels il est confronté. Lors d’une balade, nous explorerons son habitat, ses cachettes…

Informations et réservation : CPIE Loire Océane

https://www.cpie-loireoceane.com/events/

FAMILLE NATURE