Yvelines

SQY Cub, le jeudi 14 avril à 10:00

Vous n’arrivez pas à recruter ? Connaissez-vous la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI)? La POEC et la POEI sont des actions de formation qui permettent aux demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences requises pour occuper le poste que vous proposez. Ces dispositifs répondent à plusieurs conditions qui vous seront exposées par un Opérateur de Compétences et Pôle Emploi.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Virginie Saintipoly, Pôle Emploi & Céline Estacaille, OPCO Atlas SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T11:00:00

