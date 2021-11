Connaissances du Monde – Gagaouzie, l’Europe Orientale Dinan, 22 novembre 2021, Dinan.

Connaissances du Monde – Gagaouzie, l’Europe Orientale Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

2021-11-22 – 2021-11-22 Route de Dinard Emeraude Cinémas

Dinan Côtes d’Armor Dinan Côtes-d’Armor

Gagaouzie, l’Europe Orientale

Présenté par Maxime Chatelain

Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et éveille l’imagination. Au sud de la Moldavie, cette république autonome surprend par sa diversité culturelle issue du brassage des communautés orientales. À travers divers portraits, ce film met en lumière une minorité aux traditions ancestrales, en perpétuelle quête d’identité et tiraillée entre la volonté de préserver son patrimoine et un désir naissant d’émancipation. Une aventure enrichissante dans cette partie du monde relativement méconnue.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde

+33 2 96 87 65 87 http://www.emeraude-cinemas.fr/dinan/

Gagaouzie, l’Europe Orientale

Présenté par Maxime Chatelain

Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et éveille l’imagination. Au sud de la Moldavie, cette république autonome surprend par sa diversité culturelle issue du brassage des communautés orientales. À travers divers portraits, ce film met en lumière une minorité aux traditions ancestrales, en perpétuelle quête d’identité et tiraillée entre la volonté de préserver son patrimoine et un désir naissant d’émancipation. Une aventure enrichissante dans cette partie du monde relativement méconnue.

Dans le cadre des Conférences Connaissance du Monde

Route de Dinard Emeraude Cinémas Dinan

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme