Connaissances du Monde : Entre Danemark et Normandie Saint-Martin-de-Crau, 29 mars 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Connaissances du Monde : Entre Danemark et Normandie Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-03-29 18:30:00 – 2022-03-29 20:30:00 Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

8.5 9 Après plus de 1000 ans de modernité, retrouvez les traces de l’épopée des Vikings dans l’Europe d’aujourd’hui.

De la pointe nord du Danemark où se rencontrent la mer du Nord et la mer Baltique, longez les côtes danoises jusqu’à Copenhague, en passant par Moesgård, Trelleborg, Jellin, Ribe et Roskilde, puis poursuivez le périple le long des Pays-Bas, vous attardant dans la Frise et à Tecxell.

Après une escale à Amsterdam, traversez la Manche en admirant le site de la bataille de Hastings, avant d’arriver en France par le cap Blanc-Nez. Visitez le château de Falaise, l’abbaye de Jumièges, Dives-sur-Mer, Rouen, Caen et Bayeux.

Entre Danemark et Normandie, sur la route des vikings.

Après plus de 1000 ans de modernité, retrouvez les traces de l’épopée des Vikings dans l’Europe d’aujourd’hui.

De la pointe nord du Danemark où se rencontrent la mer du Nord et la mer Baltique, longez les côtes danoises jusqu’à Copenhague, en passant par Moesgård, Trelleborg, Jellin, Ribe et Roskilde, puis poursuivez le périple le long des Pays-Bas, vous attardant dans la Frise et à Tecxell.

Après une escale à Amsterdam, traversez la Manche en admirant le site de la bataille de Hastings, avant d’arriver en France par le cap Blanc-Nez. Visitez le château de Falaise, l’abbaye de Jumièges, Dives-sur-Mer, Rouen, Caen et Bayeux.

Place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2021-09-14 par