Connaissance du monde : Terres Saintes, naissance des trois monothéismes Saint-Amand-Montrond, 24 janvier 2022, Saint-Amand-Montrond.

Connaissance du monde : Terres Saintes, naissance des trois monothéismes 2022-01-24 18:00:00 – 2022-01-24 19:30:00

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Cher

Parcourant un itinéraire inspiré des livres de la Genèse et de l’Exode, des récits de pèlerins du Moyen-Âge et des croisades, le film nous emmène en Turquie, Israël/Palestine, Cisjordanie, Jordanie et Arabie Saoudite sur un chemin qui, selon les traditions des trois monothéismes, aurait été emprunté par un personnage mythique : Abraham. Dans les pas du « patriarche », nous traversons le temps pour revivre son épopée, parmi les croyants, les paysages anciens, les grandes cités et les merveilles architecturales érigées à la gloire d’un divin aux multiples facettes. C’est d’une aventure humaine hors du commun dont il est question : celle de la naissance des religions monothéistes.

+33 2 48 60 04 13 https://www.cineode.fr/le-moderne/

Connaissance du monde

