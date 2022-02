CONNAISSANCE DU MONDE « SUR LA ROUTE DE LA SOIE » Fay-de-Bretagne, 27 mars 2022, Fay-de-Bretagne.

CONNAISSANCE DU MONDE « SUR LA ROUTE DE LA SOIE » Fay-de-Bretagne

2022-03-27 15:00:00 – 2022-03-27

Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique Fay-de-Bretagne

À la fin du XVIIIème siècle, Marco Polo le vénitien entreprenait un long et inédit voyage vers l’Asie, par la Route de la Soie. Une route qualifiée de « Route du Dialogue par l’Unesco en 1987. Ce film est une lettre ouvert de Claire Gothon, artiste voyageuse en quête de dialogue et de merveilles, adresse à Marco Polo. C’est le rêve d’un monde uni tel une grande carte géographique, à l’épreuve des barrières inventées par l’Homme. L’aventure d’une femme seule partie à vélo sur la trace de ce grand voyageur, avec son exposition itinérante pour communiquer avec les autres. L’aventurière va livrer bataille entre le merveilleux et les épreuves, de Venise la sérénissime à l’Asie centrale l’époustouflante.

Connaissance du monde : Sur la route de la soie

https://www.connaissancedumonde.net/films/aux-sources-du-nil

À la fin du XVIIIème siècle, Marco Polo le vénitien entreprenait un long et inédit voyage vers l’Asie, par la Route de la Soie. Une route qualifiée de « Route du Dialogue par l’Unesco en 1987. Ce film est une lettre ouvert de Claire Gothon, artiste voyageuse en quête de dialogue et de merveilles, adresse à Marco Polo. C’est le rêve d’un monde uni tel une grande carte géographique, à l’épreuve des barrières inventées par l’Homme. L’aventure d’une femme seule partie à vélo sur la trace de ce grand voyageur, avec son exposition itinérante pour communiquer avec les autres. L’aventurière va livrer bataille entre le merveilleux et les épreuves, de Venise la sérénissime à l’Asie centrale l’époustouflante.

Fay-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par