Connaissance du monde – Patagonie
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Plestin-les-Grèves
Côtes-d'Armor

2023-01-15 – 2023-01-15

Côtes-d’Armor Plestin-les-Grèves Patagonie à la lisière du monde.

présenté par Florent de la Tullaye, auteur- Ce film tourné sur des terres intactes de la Patagonie aborde l’évolution du lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire. acc@cinema-ledouron.fr +33 2 96 35 61 41 http://cinema-ledouron.fr/ Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves

