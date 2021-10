Marcigny Marcigny Marcigny, Saône-et-Loire Connaissance du monde Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Saône-et-Loire

Connaissance du monde 2022-02-27 15:00:00 – 2022-02-27 17:00:00 Cinéma VOX 12 rue des écoles

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny Le cinéma Vox vous propose le film conférence “Bali, l’île des Dieux” présenté par le réalisateur Ugo Monticone. +33 3 85 25 32 00 http://www.cinemavoxmarcigny.com/ Le cinéma Vox vous propose le film conférence “Bali, l’île des Dieux” présenté par le réalisateur Ugo Monticone. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcigny Adresse Cinéma VOX 12 rue des écoles Ville Marcigny lieuville 46.27663#4.04009