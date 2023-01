CONNAISSANCE DU MONDE : LES AÇORES Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-du-Désert Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les Açores sont bien plus qu’un paysage de carte postale. Le charme réside aussi en ses habitants résilients, à la générosité désarmante. Les luttes pour survivre sont au cœur même de leur histoire Partez à la découverte de ce joyau https://www.saint-mars-du-desert.fr/agenda-1201.html Salle André Malraux Place André Malraux Saint-Mars-du-Désert

