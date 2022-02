Connaissance du Monde : le lac Baïkal Marseille 4e Arrondissement, 22 mars 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Le lac Baîkal, situé à 4 jours de Moscou par le Transsibérien, est une étape magique.Lac de tous les superlatifs, le plus grand, le plus profond, à l’eau la plus pure du monde, 20% des réserves d’eau non salée de la planète… Son symbole absolu, le nerpa , est un des seuls phoques d’eau douce au monde!

Russie : lac Baïkal, au fil du Transsibérien, film présenté par son réalisateur Christian Durand.

http://www.connaissancedumonde.net/

