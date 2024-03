CONNAISSANCE DU MONDE LA GRÈCE Cholet, vendredi 29 mars 2024.

CONNAISSANCE DU MONDE LA GRÈCE Cholet Maine-et-Loire

Grèce Sur les traces des Dieux de l’Olympe

Stratis Vouyoucas

C’est le récit d’un voyage à travers une Grèce où les époques se confondent.

Entre mythologie et modernité nous sommes transportés de site en site, de ville en ville, d’île en île.

Des contrastes saisissants se dévoilent sous nos yeux paysages brûlés par le soleil, douceur cristalline des eaux de la mer Egée, ruines évocatrices, urbanisme débridé des villes modernes, petits villages paisibles et authentiques…

​Une épopée au cœur des plus grands vestiges de notre civilisation. 10.2 10.2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:30:00

fin : 2024-03-29 16:15:00

Cinéma CGR Arcades Rougé

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire l.granier@connaissancedumonde.eu

