Arcueil Jardin partagé Victor Roure Arcueil, Val-de-Marne Connaissance des plantes sauvages : Cueillette et Cuisine Jardin partagé Victor Roure Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Connaissance des plantes sauvages : Cueillette et Cuisine Jardin partagé Victor Roure, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Arcueil. Connaissance des plantes sauvages : Cueillette et Cuisine

Jardin partagé Victor Roure, le samedi 3 juillet à 11:00

Promenade avec Ursula Pramassing, Naturo-practicienne et adepte du jardin partagé Roure. Un moment pour rappeler notre relation à la terre, découvrir comment se nourrir et se soigner avec les plantes. Des connaissances et traditions belles et utiles qui peuvent s’avérer indispensables en cas de survie.

Participation au chapeau

Promenade avec Ursula Jardin partagé Victor Roure 7 rue Paul Bert 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:00:00 2021-07-03T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin partagé Victor Roure Adresse 7 rue Paul Bert 94110 Arcueil Ville Arcueil lieuville Jardin partagé Victor Roure Arcueil