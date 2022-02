Connaissance de l’environnement océanique Centre International de Conférences de Météo-France, 16 mars 2022, Toulouse.

Connaissance de l’environnement océanique

Centre International de Conférences de Météo-France, le mercredi 16 mars à 14:00

**Connaissance de l’environnement océanique** Au cœur de l’Occitanie, Toulouse est un des sites essentiels de la navigation et de l’océanologie en France. Elle doit son statut maritime à la technologie et à la science. Des applications essentielles aux marins s’y sont développées, appuyées sur des filières qui constituent aujourd’hui un secteur économique dynamique, tourné vers l’océan. L’industrie spatiale et l’ensemble des services qui en dépendent ont sans aucun doute motivé et stimulé le développement des applications de l’observation de la Terre, de l’étude des océans, de la navigation précise, ou bien encore des télécommunications, de la médecine maritime… Saint-Lys Radio, urgences médicales de Purpan, Météo marine, prévisions de Mercator océan international, altimétrie et niveau de la mer, navigation autonome, etc. L’océan déferle à Toulouse !

Inscription obligatoire et gratuite

Dans le cadre des manifestations du Centenaire de l’Académie de marine, un colloque intitulé » Connaissance de l’environnement océanique » se tiendra à Toulouse le 16 mars 2022.

Centre International de Conférences de Météo-France 42, avenue Gaspard Coriolis Toulouse Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T17:30:00